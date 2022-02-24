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Зеленский записал ночное обращение. В том числе к россиянам: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 01:06
Владимир Зеленский (скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении обратился к российским гражданам с призывом не допустить нового нападения России на Украину.

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Он проинформировал о принятии превентивных санкций против РФ рядом стран.

По словам Зеленского, также пакет санкций готовят сейчас Нидерланды.

Президент рассказал об итогах встречи с представителями крупного бизнеса. "Мы договорились, они все — в Украине. Спасибо. Вместе со своими коллективами работают для зашиты Украины", – сказал Зеленский.

Дальше президент перешел на русский язык.

"Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом РФ. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", – сказал Зеленский.

"Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. Нас с вами разделяет более 2000 кс общей границы. Вдоль нее стоят ваши войска. Почти 200 000 солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед, на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны", – сказал президент.

Зеленский отметил, что россиян убеждают в том, что эта война якобы может принести "освобождение народу Украины".

"Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом и сам строит свое будущее", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина в российских новостях и реальная Украина — это две совершенно разные страны.

"Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 млн жизней. Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине", – сказал Зеленский.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский
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