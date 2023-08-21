Президент Владимир Зеленский после визитов в Швецию, Нидерланды и Данию, которые он назвал "историческими", прибыл в Грецию. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении и рассказал о своей программе поездки.

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В Греции у Зеленского запланирована встреча с президентом Катериной Сакелларопулу, переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией.

"Повестка дня – все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме", – сказал президент.

Он также сообщил, что примет участие в саммите Украина – Балканы, состоится совместная встреча с балканскими лидерами, будет обсуждаться оборонное сотрудничество.

Также у Зеленского запланированы отдельные переговоры по двусторонним вопросам, встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

19 августа Зеленский посетил Швецию – обсуждалось сотрудничество в оборонной отрасли.

Вчера Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании.

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