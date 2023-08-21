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Зеленський вже у Греції: там пройде саміт Україна – Балкани видео

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 18:40
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський після візитів до Швеції, Нідерландів і Данії, які він назвав "історичними", прибув до Греції. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні та розповів про свою програму поїздки.

У Греції у Зеленського запланована зустріч із президенткою Катериною Сакелларопулу, переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

"Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", – сказав президент.

Він також повідомив, що візьме участь у саміті Україна – Балкани, відбудеться спільна зустріч із балканськими лідерами, обговорюватиметься оборонна співпраця.

Також у Зеленського заплановані окремі переговори щодо двосторонніх питань, зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

  • 19 серпня Зеленський відвідав Швецію – обговорювалась співпраця в оборонній галузі.
  • Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
  • Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії.

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Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийгреція
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