Президент Володимир Зеленський після візитів до Швеції, Нідерландів і Данії, які він назвав "історичними", прибув до Греції. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні та розповів про свою програму поїздки.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Греції у Зеленського запланована зустріч із президенткою Катериною Сакелларопулу, переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

"Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", – сказав президент.

Він також повідомив, що візьме участь у саміті Україна – Балкани, відбудеться спільна зустріч із балканськими лідерами, обговорюватиметься оборонна співпраця.

Також у Зеленського заплановані окремі переговори щодо двосторонніх питань, зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

19 серпня Зеленський відвідав Швецію – обговорювалась співпраця в оборонній галузі.

Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).

Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії.

Читайте також: ЗСУ потрібно 128 винищувачів, щоб розосередити, реагувати та завдавати ударів – Ігнат

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.