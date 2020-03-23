Зеленский: Власть не воспользуется ЧП для непопулярных решений - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Не судите других по себе", - так президент Зеленский отреагировал на обвинения, что в случае введения ЧП власть воспользуется этим в своих целях

Президент Владимир Зеленский заверяет, что все действия власти направлены на сдерживание коронавируса, а не извлечение политической выгоды из ситуации. Об этом он заявил сегодня в своем новом видеообращении.

"Отдельно хочу обратиться к некоторым нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом фактически приравнивается к мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и по своим - если можно их так назвать - жизненным принципам", - сказал он.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Президент отметил, что даже богатейшие страны мира признаются в неготовности своей медицинской системы выдержать большие нагрузки. Поэтому призвал украинцев соблюдать карантин и заниматься дома спортом.

Сегодня представители партий Европейская солидарность и Голос заявили, что в случае введения чрезвычайного положения произойдет узурпация власти и будет установлена диктатура. В оппозиции уверены, что в сдерживании коронавируса ЧП не поможет, а экономику может привести к кризису.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: чрезвычайное положение, Владимир Зеленский, коронавирус, COVID-19
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Зеленский: Власть не воспользуется ЧП для непопулярных решений - видео
Зеленский: Власть не воспользуется ЧП для непопулярных решений - видео
СБУ пресекла масштабную схему поставок военной продукции в РФ: видео и фото
СБУ пресекла масштабную схему поставок военной продукции в РФ: видео и фото
Коронавирус. Китай побеждает COVID-19 и увеличивает загрязнение атмосферы: видео
Коронавирус. Китай побеждает COVID-19 и увеличивает загрязнение атмосферы: видео
Экономика Падение промпроизводства в Украине в феврале замедлилось
"Антивирусные" законы, которых ждет бизнес в Украине
Мнение "Антивирусные" законы, которых ждет бизнес в Украине
Карантин в Украине: чрезвычайное положение в культуре и экономике
Мнение Карантин в Украине: чрезвычайное положение в культуре и экономике
Популярное
фото/видео
Зеленский: Власть не воспользуется ЧП для непопулярных решений - видео
Зеленский: Власть не воспользуется ЧП для непопулярных решений - видео
В Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствий
В Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствий 09:34
СБУ пресекла масштабную схему поставок военной продукции в РФ: видео и фото
СБУ пресекла масштабную схему поставок военной продукции в РФ: видео и фото 21.03.20, 09:50
Коронавирус. Китай побеждает COVID-19 и увеличивает загрязнение атмосферы: видео
Коронавирус. Китай побеждает COVID-19 и увеличивает загрязнение атмосферы: видео 20.03.20, 22:43
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 