Зеленский: Власть не воспользуется ЧП для непопулярных решений - видео

Президент Владимир Зеленский заверяет, что все действия власти направлены на сдерживание коронавируса, а не извлечение политической выгоды из ситуации. Об этом он заявил сегодня в своем новом видеообращении.

"Отдельно хочу обратиться к некоторым нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом фактически приравнивается к мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и по своим - если можно их так назвать - жизненным принципам", - сказал он.

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Президент отметил, что даже богатейшие страны мира признаются в неготовности своей медицинской системы выдержать большие нагрузки. Поэтому призвал украинцев соблюдать карантин и заниматься дома спортом.

Сегодня представители партий Европейская солидарность и Голос заявили, что в случае введения чрезвычайного положения произойдет узурпация власти и будет установлена диктатура. В оппозиции уверены, что в сдерживании коронавируса ЧП не поможет, а экономику может привести к кризису.