Зеленский встретил Нетаньяху: видео

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Впервые за последние 20 лет в Украину прибыл глава правительства Израиля

19 августа около 10:30 в Киеве началась официальная церемония встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Трансляцию вели в Facebook Офиса президента.

Встреча руководителей государств состоялась у Мариинского дворца.

В 12:45 будут подписаны двусторонние документы, после чего около 13:00 Зеленский и Нетаньяху выйдут к прессе.

Лидеры стран посетят Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр, где примерно в 15:20 примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

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Теги: Биньямин Нетаньяху
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