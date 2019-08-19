Зеленский встретил Нетаньяху: видео

19 августа около 10:30 в Киеве началась официальная церемония встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Трансляцию вели в Facebook Офиса президента.

Встреча руководителей государств состоялась у Мариинского дворца.

В 12:45 будут подписаны двусторонние документы, после чего около 13:00 Зеленский и Нетаньяху выйдут к прессе.

Лидеры стран посетят Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр, где примерно в 15:20 примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.