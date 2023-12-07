Президент Владимир Зеленский провел продолжительное совещание с премьер-министром насчет энергетики и голосований в Верховной Раде. Глава государства сообщил, что Япония предоставит Украине $1,5 млрд уже в январе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Первое – хочу поблагодарить Японию за очень своевременное и нужное решение о поддержке Украины. $4,5 млрд – это общая сумма, и первую часть – $1,5 млрд – мы ожидаем уже в январе. Значительную часть этого пакета помощи – весной. Япония последовательно и очень принципиально поддерживаю наше государство, наших людей, и я благодарен за такую помощь", – сказал он.

Президент сообщил о длительном совещании с главой правительства Денисом Шмыгалем, на котором обсуждалось сотрудничество с партнерами, подготовка новых решений о поддержке Украины и сотрудничестве с донорами, энергетические вопросы, работа Кабмина по энергетической устойчивости, стабильность работы всех систем в стране.

Читайте также: Орбан снова заявил о своем "четком месседже", что не нужно обсуждать членство Украины в ЕС

"Благодаря соединению нашей энергосистемы с Европой мы имеем соответствующую поддержку от соседей – это важно. Я благодарю каждую страну, которая помогает. И благодарю каждую украинскую семью – всех, кто понимает военные вызовы, температурные и экономно, рационально потребляет электричество", – отметил глава государства.

Также президент и премьер обсудили "критически важные голосования" в Верховной Раде, которые должны состояться на этой неделе, в частности, ожидающие от Украины в отношениях с кредиторами и то, что страна должна сделать в рамках подготовки начала переговоров с Европейским союзом.

"Наш приоритет – полная реализация всех тех решений, которые нужны, чтобы Украина выполнила все необходимое на европейском направлении. Верим, что и Евросоюз выполнит свое обещание Украине", – отметил Зеленский.

7 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против России, под которые попали 185 физических лиц и 181 юридическое лицо.

Правительство выделило более 788 млн грн на разминирование и фортификационные укрепления.

Сенат США не вынес на рассмотрение новый пакет военной помощи Украине, 51 сенатор проголосовал против прекращения прений вокруг документа. Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила надежду, что помощь будет одобрена к Рождеству.

Читайте также: Глава МИД Британии об активах РФ: Вместо замораживать – пусть будет аванс в счет репараций