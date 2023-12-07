Президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду з прем'єр-міністром щодо енергетики та голосувань у Верховній Раді. Глава держави повідомив, що Японія надасть Україні $1,5 млрд вже у січні.

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"Перше – хочу подякувати Японії за дуже вчасне й потрібне рішення щодо підтримки України. $4,5 млрд – це загальна сума, і першу частину – $1,5 млрд – ми очікуємо вже в січні. Значну частину цього пакета допомоги – навесні. Японія послідовно та дуже принципово підтримує нашу державу, наших людей, і я вдячний за таку допомогу", – сказав він.

Президент повідомив про тривалу нараду з очільником уряду Денисом Шмигалем, на якій обговорювалась співпраця з партнерами, підготовка нових рішень про підтримку України та співпрацю з донорами, енергетичні питання, роботу Кабміну щодо енергетичної стійкості, стабільності роботи всіх систем в країні.

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"Завдяки з’єднанню нашої енергосистеми з Європою ми маємо відповідну підтримку від сусідів – це важливо. Я дякую кожній країні, яка допомагає. І дякую кожній українській родині – усім, хто розуміє воєнні виклики, температурні та ощадливо, раціонально споживає електрику", – зазначив глава держави.

Також президент та прем'єр обговорили "критично важливі голосування" у Верховній Раді, що мають відбутися цього тижня, зокрема, ті, яких очікують від України у відносинах з кредиторами та те, що країна має зробити у межах підготовки початку переговорів з Європейським союзом.

"Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні", – зауважив Зеленський

7 грудня Рада національної безпеки та оборони України запровадила нові санкції проти Росії, під які потрапили 185 фізичних осіб і 181 юридична особа.

Уряд виділив понад 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення.

Сенат США не виніс на розгляд новий пакет військової допомоги Україні, 51 сенатор проголосував проти припинення дебатів довкола документа. Посол України в США Оксана Маркарова висловила сподівання, що допомога буде схвалена до Різдва.

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