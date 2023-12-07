Зеленський: Японія надасть $1,5 млрд допомоги у січні, мав нараду з прем'єром по енергетиці
Президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду з прем'єр-міністром щодо енергетики та голосувань у Верховній Раді. Глава держави повідомив, що Японія надасть Україні $1,5 млрд вже у січні.
"Перше – хочу подякувати Японії за дуже вчасне й потрібне рішення щодо підтримки України. $4,5 млрд – це загальна сума, і першу частину – $1,5 млрд – ми очікуємо вже в січні. Значну частину цього пакета допомоги – навесні. Японія послідовно та дуже принципово підтримує нашу державу, наших людей, і я вдячний за таку допомогу", – сказав він.
Президент повідомив про тривалу нараду з очільником уряду Денисом Шмигалем, на якій обговорювалась співпраця з партнерами, підготовка нових рішень про підтримку України та співпрацю з донорами, енергетичні питання, роботу Кабміну щодо енергетичної стійкості, стабільності роботи всіх систем в країні.
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"Завдяки з’єднанню нашої енергосистеми з Європою ми маємо відповідну підтримку від сусідів – це важливо. Я дякую кожній країні, яка допомагає. І дякую кожній українській родині – усім, хто розуміє воєнні виклики, температурні та ощадливо, раціонально споживає електрику", – зазначив глава держави.
Також президент та прем'єр обговорили "критично важливі голосування" у Верховній Раді, що мають відбутися цього тижня, зокрема, ті, яких очікують від України у відносинах з кредиторами та те, що країна має зробити у межах підготовки початку переговорів з Європейським союзом.
"Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні", – зауважив Зеленський
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