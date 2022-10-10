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Обращение Зеленского о ракетных атаках: У России есть две цели – энергетика и люди видео

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10.10.2022, 11:03
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Президент Владимир Зеленский записал обращение из-за массированных ракетных ударов армии России по Киеву и другим городам Украины.

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По его словам, Россия запустила десятки ракет и иранские дроны-камикадзе Shahed-136 – украинские военные сбили 38 целей. Однако из целей россиян – энергетика, говорит президент.

"Киевщина и Хмельницкая область, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг государства. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны, – сказал Зеленский.

Вторая цель оккупантов – это люди, отметил президент. РФ специально выбирает время и цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Президент предупредил, что сейчас могут быть перебои с элеткричеством и призвал сегодня оставаться в убежищах.

И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него, – подытожил Зеленский.

Новость дополняется…

Марко Сировой
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