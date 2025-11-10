Жена Дмитрия Басова, одного из фигурантов дела о схеме на закупках в госкомпании "Энергоатом" (операция "Мидас"), о которой утром 10 ноября сообщили антикоррупционные ведомства, активно скупает дорогую недвижимость и люксовые машины. Об этом заявляет медиа Bihus.Info.

"Так, из обнародованных НАБУ материалов следует, что несколько человек, среди которых и Басов (который здесь [на записях правоохранителей] фигурирует как "Тенор") решали вопросы с оплатами компании за поставленные контрагентами товары и услуги. В случае, если бизнесмены предпочли бы получить деньги и продолжать работать на подрядах, они должны были заплатить 10%-15% от общей суммы. Тех, кто не соглашался, угрожали "обнулить", – рассказывают журналисты.

Басов – экс-глава управления Генеральной прокуратуры по расследованию правонарушений, совершенных преступными организациями. В 2019 году чиновника уволили с должности, по данным из медиа, из-за ряда коррупционных скандалов. Впоследствии чиновник смог обжаловать это решение и отсудить восстановление в должности и более чем 2,5 млн грн компенсации на якобы вынужденные прогулы.

После того, как Басова назначили на должность исполнительного директора по физической защите и безопасности госкомпании "Энергоатом", его семья существенно обогатилась: по данным реестра недвижимости, в 2024-м жена чиновника Наталья стала владелицей квартиры на 70 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – White Lines, отмечает Bihus.Info.

По его данным, этот дом должен был обойтись женщине минимум в $140 000; к тому же в течение двух последних лет Басова существенно обновила автопарк – у владелицы жены чиновника появились Mercedes GLE 300D 2023 года выпуска, Range Rover 2019 года, а также новый Mercedes GLC 220D 2025 года выпуска, оформленный на нее в октябре этого года.

Журналисты оценивают ориентировочную стоимость покупок женщины за последние годы в $360 000.

"Интересно, что это не первый скандал с участием Басова. В 2016 году управление Басова в Генеральной прокуратуре расследовало дело о незаконной добыче песка компанией "Днепровские пески". Впоследствии, в 2019 году, 100% капитала "Днепровских песков" перешли в собственность Натальи Басовой, жены прокурора", – отмечает медиа.

Оно акцентирует, что в этот период в собственности жены чиновника появилась квартира в элитном "Французском квартале" площадью 127 кв м, а также гараж в этом ЖК: "Происхождение денег непонятно – соответствующих доходов на такие покупки женщина не имела",

Более того, именно накануне покупки дома супруги официально развелись, возможно, чтобы скрыть приобретенные активы, но в дальнейшем женщина "вернулась" в декларации чиновника как лицо, с которым он совместно проживает, заключает Bihus.Info.