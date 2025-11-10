Дружина Дмитра Басова, одного з фігурантів справи про схему на закупівлях в держкомпанії "Енергоатом" (операція "Мідас"), про яку вранці 10 листопада повідомили антикорупційні відомства, активно скуповує дорогу нерухомість та люксові машини. Про це заявляє медіа Bihus.Info.

"Так, з оприлюднених НАБУ матеріалів випливає, що кілька осіб, серед яких і Басов (який тут [на записах правоохоронців] фігурує як "Тенор"), вирішували питання з оплатами компанії за поставлені контрагентами товари та послуги. У разі, якщо бізнесмени воліли отримати гроші й продовжувати працювати на підрядах, вони мали заплатити 10-15% від загальної суми. Тих, хто не погоджувався, погрожували "обнулити", – розповідають журналісти.

Басов – ексглава управління Генеральної прокуратури з розслідування правопорушень, вчинених злочинними організаціями. У 2019 році чиновника звільнили з посади, за даними з медіа, через низку корупційних скандалів. Згодом посадовець зміг оскаржити це рішення та відсудити відновлення на посаді та більш ніж 2,5 млн грн компенсації за нібито вимушені прогули.

Після того як Басова призначили на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки держкомпанії "Енергоатом", його родина суттєво збагатилася: за даними реєстру нерухомості, у 2024-му дружина чиновника Наталія стала власницею квартири на 70 метрів квадратних в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – White Lines, зауважує Bihus.Info.

За його даними, ця оселя мала обійтись жінці мінімум у $140 000; до того ж упродовж двох останніх років Басова суттєво оновила автопарк – у власності дружини чиновника з'явилися Mercedes GLE 300D 2023 року випуску, Range Rover 2019 року, а також новий Mercedes GLC 220D 2025 року випуску, оформлений на неї у жовтні цього року.

Журналісти оцінюють орієнтовну вартість покупок жінки за останні роки у $360 000.

"Цікаво, що це не перший скандал за участі Басова. У 2016 році управління Басова в Генеральній прокуратурі розслідувало справу щодо незаконного видобутку піску компанією "Дніпровські піски". Згодом, у 2019 році, 100% капіталу "Дніпровських пісків" перейшли у власність Наталії Басової, дружини прокурора", – зауважує медіа.

Воно акцентує, що у цей період у власності дружини чиновника з'явилася квартира в елітному "Французькому кварталі" площею 127 кв. м, а також гараж у цьому ЖК: "Походження грошей незрозуміле – відповідних доходів на такі покупки жінка не мала".

Ба більше, саме напередодні купівлі оселі подружжя офіційно розлучилося, можливо, щоб приховати набуті активи, але надалі жінка "повернулася" до декларації чиновника як особа, з якою він спільно проживає, підсумовує Bihus.Info.