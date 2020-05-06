COVID-19. В Черновицкой области за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем выявлено новых случаев. Об этом вчера сообщил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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По его словам, за сутки в области подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом (сутками ранее - 61), 42 человека выздоровело, два человека с диагнозом COVID-19 умерли.

Всего с начала пандемии в области 1985 подтвержденных случаев инфекции, выздоровело 217 человек.

Осачук заявил, что в области 381 место в стационарных инфекционных отделениях, оборудованных для лечения коронавируса, а общее число госпитализированных с COVID-19 - 571 человек. По его словам, критерием начала ослабления карантина в области будет ситуация, когда мест в инфекционных отделениях станет больше, чем число госпитализированных.

4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений отменят.

На 09:00 5 мая в Украине выявлено 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели.

Черновицкая область лидирует в Украине по числу заболевших COVID-19.

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