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Днепропетровский облсовет возглавил экс-зам Коломойского

Днепропетровский облсовет возглавил экс-зам Коломойского - Фото
Святослав Олейник (фото - пресс-служба Днепропертровского облсовета)
08.11.2019, 16:47

Депутаты также приняли отставку предыдущего главы облсовета Глеба Пригунова

Святослав Олейник избран новым главой Днепропетровского. Об этом сообщает пресс-служба совета.

"За" проголосовали 91 из 93 присутствующих депутатов.

С 2006 по 2012 год Олейник был народным депутатом. На местных выборах 2010 года баллотировался на должность мэра Днепра - занял второе место. В 2014-2015 годах работал заместителем главы Днепропетровской облгосадминистрации, когда ее возглавлял Игорь Коломойский. Последние четыре года работал первым заместителем главы облсовета.

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святослав олейник днепр днепропетровская область облсовет игорь коломойский
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