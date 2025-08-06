Донецкая ОВА: Заехать в Покровск почти невозможно

В городе, приближенном к линии фронта, остается 1370 человек

Донецкая область (Иллюстративное фото: Maria Senovilla/EPA)

В Покровске Донецкой области остается около 1400 гражданских, но заехать в город почти невозможно. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в Покровске по состоянию на 6 августа проживает 1370 человек.

Читайте также Население Донецкой области уменьшилось более чем в семь раз за полномасштабную войну

"В город заехать почти невозможно. Поэтому мы заезжаем туда только с военными и просим наших защитников, чтобы помогли в эвакуации людей", – сказал Филашкин.

Он отметил, что в Покровске работают несколько коммунальщиков и подразделения полиции. Власти призывают людей к эвакуации, ведь в Покровск невозможно завести ни гуманитарную, ни медицинскую помощь.

"Почти каждый день враг разрушает и обстреливает город Покровск", – сказал глава Донецкой ОВА, добавив, что ситуация в населенных пунктах, приближенных к линии фронта, самая сложная.