Донецкая ОВА: Заехать в Покровск почти невозможно
В Покровске Донецкой области остается около 1400 гражданских, но заехать в город почти невозможно. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, в Покровске по состоянию на 6 августа проживает 1370 человек.
"В город заехать почти невозможно. Поэтому мы заезжаем туда только с военными и просим наших защитников, чтобы помогли в эвакуации людей", – сказал Филашкин.
Он отметил, что в Покровске работают несколько коммунальщиков и подразделения полиции. Власти призывают людей к эвакуации, ведь в Покровск невозможно завести ни гуманитарную, ни медицинскую помощь.
"Почти каждый день враг разрушает и обстреливает город Покровск", – сказал глава Донецкой ОВА, добавив, что ситуация в населенных пунктах, приближенных к линии фронта, самая сложная.
- 25 июля президент сообщал, что российские диверсанты до семи раз заходили в Покровск, но они уничтожаются. Враг не продвигается на этом направлении.
- 5 августа Генштаб опроверг информацию об окружении Сил обороны в Покровске.
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