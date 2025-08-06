Донецька ОВА: Заїхати в Покровськ майже неможливо
У Покровську Донецької області залишається близько 1400 цивільних, але заїхати в місто майже неможливо. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, у Покровську станом на 6 серпня проживає 1370 людей.
"В місто заїхати майже неможливо. Тому ми заїжджаємо туди тільки з військовими й просимо наших захисників, щоб допомогли в евакуації людей", – сказав Філашкін.
Він зазначив, що в Покровську працюють декілька комунальників та підрозділи поліції. Влада закликає людей до евакуації, адже в Покровськ неможливо завести ні гуманітарну, ні медичну допомогу.
"Майже кожного дня ворог руйнує й обстрілює місто Покровськ", – сказав глава Донецької ОВА, додавши, що ситуація в населених пунктах, наближених до лінії фронту, найскладніша.
- 25 липня президент повідомляв, що російські диверсанти до семи разів заходили у Покровськ, але вони знищуються. Ворог не просувається на цьому напрямку.
- 5 серпня Генштаб спростував інформацію про оточення Сил оборони в Покровську.
Коментарі (0)