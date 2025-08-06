Донецька ОВА: Заїхати в Покровськ майже неможливо

Донецька область (Ілюстративне фото: Maria Senovilla/EPA)

У Покровську Донецької області залишається близько 1400 цивільних, але заїхати в місто майже неможливо. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Покровську станом на 6 серпня проживає 1370 людей.

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"В місто заїхати майже неможливо. Тому ми заїжджаємо туди тільки з військовими й просимо наших захисників, щоб допомогли в евакуації людей", – сказав Філашкін.

Він зазначив, що в Покровську працюють декілька комунальників та підрозділи поліції. Влада закликає людей до евакуації, адже в Покровськ неможливо завести ні гуманітарну, ні медичну допомогу.

"Майже кожного дня ворог руйнує й обстрілює місто Покровськ", – сказав глава Донецької ОВА, додавши, що ситуація в населених пунктах, наближених до лінії фронту, найскладніша.