ДТП с тремя погибшими в Харькове. Водитель грузовика был под наркотиками – прокуратура
Водитель грузового автомобиля, который 25 ноября спровоцировал ДТП на въезде в Харьков, в котором погибли три человека, по данным экспертизы, находился под воздействием наркотиков. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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Водителю фуры MAN, который проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал смертельное ДТП, сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшем гибель нескольких человек.
Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика MAN находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами, сообщили у генпрокурора.
Ранее полиция сообщала, что водитель фуры был в состоянии алкогольного опьянения.
- 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, которым управлял 16-летний подросток, выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Водитель Chevrolet погиб, находившихся в Infiniti госпитализировали.
- 11 ноября на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Пострадавшие госпитализированы, водитель был под воздействием наркотиков.
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