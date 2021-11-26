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ДТП с тремя погибшими в Харькове. Водитель грузовика был под наркотиками – прокуратура

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 20:05
ДТП с тремя погибшими в Харькове. Водитель грузовика был под наркотиками – прокуратура - Фото
ДТП на въезде в Харьков (Фото: Нацполиция)

Водитель грузового автомобиля, который 25 ноября спровоцировал ДТП на въезде в Харьков, в котором погибли три человека, по данным экспертизы, находился под воздействием наркотиков. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Водителю фуры MAN, который проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал смертельное ДТП, сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшем гибель нескольких человек.

Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика MAN находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами, сообщили у генпрокурора.

Ранее полиция сообщала, что водитель фуры был в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также: Смертельное ДТП на въезде в Харьков. Детали и запись момента столкновения: видео, фото

Наталия Медведева
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дтп Харьков
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