"Это займет не день-два". Милли оценил силы армии РФ на Правобережье и их "отвод" за Днепр

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что предварительные данные свидетельствуют – страна-оккупант РФ таки выводит войска из захваченного Херсона. Но при этом топ-генерал армии США в беседе с интервьюером Экономического клуба Нью-Йорка предостерег, что на это может уйти значительное время, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это займет не день или два. Им потребуются дни или, возможно, даже недели, чтобы отвести эти силы к югу от реки", – сказал Милли.

По оценке американского военачальника, у России, предположительно, было от 20 000 до 30 000 солдат на Правобережье к северу от Херсона.

В том же интервью Милли оценил число потерь ВСУ и врага, "вероятно", поровну, – "более 100 000 человек" у каждой стороны. Откуда у него такие цифры, генерал не сказал.

9 ноября 2022 года в МО РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве заявили, что не видят признаков того, что РФ покидает город без боя.

Глава Херсонской ОВА призвал "не впадать преждевременно в эйфорию" и соблюдать информационную тишину.

Вечером 9 ноября президент Зеленский заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит, враг не делает нам подарков".

Утром 10 ноября Генштаб сообщил о прекращении "эвакуации" мирных жителей из Херсона, а о "выводе войск" ВС РФ ничего не сказано.

Смотрите также: Россияне записали видео на барже о том, как им "тяжело и горько" покидать Херсон

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.