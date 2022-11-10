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"Это займет не день-два". Милли оценил силы армии РФ на Правобережье и их "отвод" за Днепр

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 09:27
Марк Милли (фото - EPA)

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что предварительные данные свидетельствуют – страна-оккупант РФ таки выводит войска из захваченного Херсона. Но при этом топ-генерал армии США в беседе с интервьюером Экономического клуба Нью-Йорка предостерег, что на это может уйти значительное время, пишет Reuters.

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"Это займет не день или два. Им потребуются дни или, возможно, даже недели, чтобы отвести эти силы к югу от реки", – сказал Милли.

По оценке американского военачальника, у России, предположительно, было от 20 000 до 30 000 солдат на Правобережье к северу от Херсона.

В том же интервью Милли оценил число потерь ВСУ и врага, "вероятно", поровну, – "более 100 000 человек" у каждой стороны. Откуда у него такие цифры, генерал не сказал.

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Євген Пилипенко
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пентагон война Херсон оценка Марк Милли отступление южный фронт
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