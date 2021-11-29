Фейковые интернет-магазины по предоплате. Мошенница обманула покупателей на 2 млн грн

В Запорожской области полиция разоблачила 20-летнюю женщину, которая создала поддельные интернет-магазины по продаже одежды и обуви. Мошенница обманула около 1000 покупателей, получив два млн гривень незаконной прибыли. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Преступную схему злоумышленница организовала совместно с 21-летним сожителем. Пара в социальной сети создавала фейковые интернет-магазины. Им удалось собрать около 80 000 подписчиков. В профилях они размещали положительные отзывы о своей работе.

От покупателей "продавцы" требовали подписку на аккаунт магазина и предоплату. После получения денег они исчезали.

Правоохранители провели обыски у злоумышленников, изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и два млн гривень наличными. Откуда у них крупная сумма – мошенники объяснить не смогли.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления. Открыто уголовное дело, мужчину и женщину обвиняют в мошенничестве, им грозит до восьми лет лишения свободы.

В марте 2021 года СБУ разоблачила организованную группировку, которая похищала деньги граждан посредством несанкционированного вмешательства в электронную систему частного почтового оператора.

В августе этого же года в Харьковской области заключенные СИЗО с помощью поддельной страницы доставки торговой онлайн-площадки получали реквизиты банковских карточек и воровали с них деньги.

Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма от имени ПриватБанка якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7000 грн.

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Яна Катасонова

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