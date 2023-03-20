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Генерал Наев рассказал, какое вооружение и когда поспособствует победе Украины в войне

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 08:34
Генерал Наев рассказал, какое вооружение и когда поспособствует победе Украины в войне - Фото
Сергей Наев (Фото: пресс-центр ООС)

Победе Украины в войне против России будет способствовать современное и высокоточное вооружение, а также ракеты и боеприпасы к нему в достаточном количестве. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, речь идет и об артиллерийских системах, и о средствах противовоздушной обороны, и о боевых бронированных машинах, и о танках.

ВСУ нужны такие артиллерийские системы, которые могут использоваться с высокоточными боеприпасами, отметил Наев. Он говорит, что они уже освоены украинскими военными и "положительно зарекомендовали" себя во время боевых действий.

"Речь идет о 155-мм самоходных гаубицах Caesar, Krab. Среди прицепных пушек это 155-мм гаубицы М777. Для непосредственной поддержки пехоты хорошо подходят 105-мм гаубицы L119", – пояснил генерал-лейтенант.

Современные танки типа Abrams и Leopard, а также боевые машины пехоты Marder или CV 90, по словам Наева, "являются залогом возвращения временно оккупированных территорий Украины".

Зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и NASAMS как средства ПВО "должны обеспечивать надежное сбивание всех типов вражеских крылатых и баллистических ракет, разведывательных и ударных беспилотников, а также авиации противника", добавил он.

  • 13 февраля 2023 года Дания отдала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar.
  • 23 февраля в Пентагоне заявили, что на поставку Украине танков Abrams может уйти больше года.
  • 16 марта министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал предоставление Украине очередного пакета военной помощи, в который должны войти боеприпасы калибра 155 мм.

Читайте также: Украина получила еще Gepard, Германия анонсировала поставки мостоукладчиков на Leopard и пистолетов

Мілана Головань
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Сергей Наев война пво артиллерия военная помощь
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