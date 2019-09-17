Харьков прайд. Участникам столкновений грозит до пяти лет тюрьмы

Нападение активистов Фрайкор на участника марша равенства (Фото: IT sector/Twitter)

Полиция сообщила о подозрении троим участникам столкновений 15 сентября в центре Харькова после марша равенства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции харьковской области.

Двух 23-летних харьковчан и 21-летнего жителя Ивано-Франковска подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УКУ (угроза или насилие против сотрудника правоохранительных органов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения или ограничения свободы на срок до пяти лет.

Также полиция расследует избиение юноши в парке Шевченко по завершению Харьков прайда.

Всего после марша были задержаны 17 человек. Представители правых организаций считают задержания необоснованными и провели вчера митинг под Главным управлением областной полиции. Об этом сообщает в Instagram организация Фрайкор.

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