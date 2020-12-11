Харьковский облсовет возглавил представитель Слуги народа

Главой Харьковского областного совета избран кандидат от партии Слуга народа Артур Товмасян. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

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Кандидатуру Товмасяна поддержали 73 депутата, против проголосовали 15, сообщает Suspilne. В голосовании приняли участие 90 депутатов, всего в Харьковском облсовете 120 человек.

В голосовании не участвовали депутаты Блока Светличной и Евросолидарности.

Первым заместителем главы облсовета выбран Альберт Кононенко из Блока Кернеса, заместителями – Андрей Малыш из ОПЗЖ, Валерия Мураева и Татьяна Беловол из Блока Кернеса.

С 2008 года облсовет возглавлял Сергей Чернов из Блока Кернеса. В этот раз его кандидатура не предлагалась.

В Харьковском облсовете 46 депутатов от Блока Кернеса, 29 – от ОПЗЖ, по 17 от Слуги народа и Блока Светличной и 11 – от Евросолидарности.

Товмасян родился 1 марта 1981 года в Мангуше Донецкой области. С 2014 по 2017 год был замначальника Харьковского городского управления юстиции, в марте 2018 года – начальником управления государственной исполнительной службы Запорожской области, с 2018 по 2019 год – начальником управления государственной исполнительной службы Харьковской области. С 17 апреля 2020 года – глава Харьковской районной госадминистрации.

27 ноября 2020 года главой Харьковской ОГА стала бывшая заместительница Кернеса Айна Тымчук.

9 декабря мэром Харькова был зарегистрирован Геннадий Кернес, несмотря на то, что он не присутствовал на заседании горсовета лично и не приносил присягу.

Горсовет Харькова возглавил депутат из Блока Кернеса Игорь Терехов.

Денис Юдин

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