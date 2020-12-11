UA

Харьковский облсовет возглавил представитель Слуги народа

11.12.2020, 16:35
Харьковский облсовет возглавил представитель Слуги народа - Фото
Артур Товмасян (Фото – скриншот из видео Харьков Live, Facebook)

Главой Харьковского областного совета избран кандидат от партии Слуга народа Артур Товмасян. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кандидатуру Товмасяна поддержали 73 депутата, против проголосовали 15, сообщает Suspilne. В голосовании приняли участие 90 депутатов, всего в Харьковском облсовете 120 человек.

В голосовании не участвовали депутаты Блока Светличной и Евросолидарности.

Первым заместителем главы облсовета выбран Альберт Кононенко из Блока Кернеса, заместителями – Андрей Малыш из ОПЗЖ, Валерия Мураева и Татьяна Беловол из Блока Кернеса.

С 2008 года облсовет возглавлял Сергей Чернов из Блока Кернеса. В этот раз его кандидатура не предлагалась.

В Харьковском облсовете 46 депутатов от Блока Кернеса, 29 – от ОПЗЖ, по 17 от Слуги народа и Блока Светличной и 11 – от Евросолидарности.

Товмасян родился 1 марта 1981 года в Мангуше Донецкой области. С 2014 по 2017 год был замначальника Харьковского городского управления юстиции, в марте 2018 года – начальником управления государственной исполнительной службы Запорожской области, с 2018 по 2019 год – начальником управления государственной исполнительной службы Харьковской области. С 17 апреля 2020 года – глава Харьковской районной госадминистрации.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Слуга народа харьковская область Харьковская ОГА Артур Товмасян

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Заглядывая в будущее. Стоит ли доверять экономическим прогнозам во время кризиса?

Заглядывая в будущее. Стоит ли доверять экономическим прогнозам во время кризиса?
 