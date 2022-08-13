Херсон. Россияне наклепали ежей из бревен, ВСУ думают пожарить на них шашлык – видео

Армия России во временно оккупированном Херсоне сделали противотанковые ежи из бревен. Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что российское командование поручило солдатам сделать ежи для обороны Херсона. Они их склепали из обычных дров.

В группировке "Каховка" предполагают, что россиянам "точно не хочется оказывать сопротивление украинской армии", а также строят планы на эти дрова.

"Должны поблагодарить конструкторов этого чуда, которое после получения Украиной желанной Победы, поможет украинцам отпраздновать свою победу: они будут хотеть приготовить шашлык, а дрова для мангала уже будут", – написали SMM-щики группировки.

Читайте также: Херсон будет освобожден быстро, жителям нужно подождать еще немного — генерал Марченко

13 августа британская разведка сообщила, что после ударов ВСУ мосты в Херсоне и Новой Каховке, вероятно, не используются для снабжения армии РФ.

Читайте также: Резников о замысле Генштаба под Херсоном: Пускай россияне думают, что они отреагировали

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.