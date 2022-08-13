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Херсон. Россияне наклепали ежей из бревен, ВСУ думают пожарить на них шашлык – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 15:48
Херсон. Россияне наклепали ежей из бревен, ВСУ думают пожарить на них шашлык – видео - Фото
Деревянные ежи в Херсоне (скриншот видео оперативной группировки войск Каховка)

Армия России во временно оккупированном Херсоне сделали противотанковые ежи из бревен. Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка".

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Отмечается, что российское командование поручило солдатам сделать ежи для обороны Херсона. Они их склепали из обычных дров.

В группировке "Каховка" предполагают, что россиянам "точно не хочется оказывать сопротивление украинской армии", а также строят планы на эти дрова.

"Должны поблагодарить конструкторов этого чуда, которое после получения Украиной желанной Победы, поможет украинцам отпраздновать свою победу: они будут хотеть приготовить шашлык, а дрова для мангала уже будут", – написали SMM-щики группировки.

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Марк Сировой
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ВСУ Херсон армия рф дрова войска россии контрнаступление ежи
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