Из Донецкой области за сутки эвакуировали почти 500 детей
За сутки с опасных территорий Донецкой области выехали около 500 детей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
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По информации МВД, идет эвакуация детей из 28 населенных пунктов Донецкой области. К эвакуации из Лиманской, Ильиновской, Мирноградской, Гродовской, Новогродовской, Селидовской и Кураховской территориальных общин привлечены 20 групп полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
За прошедшие сутки из опасных территорий выехали 372 семьи с 481 ребенком. В общей сложности подлежат эвакуации 2462 семьи с 3903 детьми.
В МВД отметили, что выезд детей происходит исключительно на бронированном транспорте с обеспечением специальной защиты – шлемов и бронежилетов.
Эвакуация несовершеннолетних происходит исключительно с согласия родителей или других законных представителей и при сопровождении хотя бы одного из них, отметили в ведомстве.
- 1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для врага является захват Покровска в Донецкой области.
- 4 августа Филашкин сообщил, что в Донецкой области из четырех общин принудительно эвакуируют 744 ребенка с их семьями.
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