З Донецької області за добу евакуювали майже 500 дітей

Загалом підлягають евакуації 2462 сім'ї з 3903 дітьми, наголосили в МВС

Евакуація (Фото: ДСНС Рівненської області)

Упродовж доби з небезпечних територій Донецької області виїхали близько 500 дітей. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За інформацією МВС, триває евакуація дітей із 28 населених пунктів Донецької області. До евакуації з Лиманської, Іллінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Селидівської та Курахівської територіальних громад залучені 20 груп поліції й Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Упродовж минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною. Загалом підлягають евакуації 2462 сім'ї з 3903 дітьми.

У МВС зазначили, що виїзд дітей відбувається виключно на броньованому транспорті із забезпеченням спеціального захисту – шоломів і бронежилетів.

Евакуація неповнолітніх відбувається виключно за згодою батьків або інших законних представників і за супроводження хоча б одного з них, наголосили в відомстві.

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

4 серпня Філашкін повідомив, що у Донецькій області з чотирьох громад примусово евакуюють 744 дитини з їхніми родинами.

Читайте також: Мирноград виїжджає: закриваються торгові точки, містяни шукають вантажівки, щоб вивезти майно