Из луцкого зоопарка украли двух животных – фото

Фото: Луцький зоопарк/Facebook

Ночью из луцкого зоопарка украли двух зеленокрылых попугаев ара. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в Facebook.

Утром 29 октября сторож обнаружил, что вольер с попугаями был взломан, а птицы пропали. Через 20 минут на место происшествия прибыла директор зоопарка вместе с правоохранителями. Сейчас проводятся следственные действия, полицейские изучают записи камер видеонаблюдения.

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Сотрудники зоопарка просят помочь в поисках птиц и сообщают особые приметы птиц. У украденной самки отсутствует оперение из-за стресса, который она пережила после смерти партнера. У самца же еще не выросли перья на хвосте, поскольку он - слишком молод.

Ранее в Харькове из зоопарка сбежала зебра . Ее ищут с помощью тепловизора и громкоговорителей.

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Фото: Луцький зоопарк/Facebook