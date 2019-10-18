Эволюция. Свиньи научились использовать орудия труда: видео

В парижском зоопарке зафиксировано странное поведение трех свиней: они якобы использовали палки, как орудие труда. Статью об открытии в журнале Mammalian Biology опубликовали ученые Мередит Рут-Бернштейн, Трупти Нараян, Люсиль Корнье и Од Буржуаз.

Сообщается, что висайские бородавочники использовали палки и удлиненные куски коры "как лопаты". С помощью них они копали себе ямки, в которых позже обустроили лежки для новорожденных поросят.

Ученые отмечают, что свиньи раньше использовали палки, но не для копания.

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Видео: Meredith Root-Bernstein