Карантин. Мэра Запорожья допросят из-за отказа остановить транспорт

Общественный транспорт в Запорожье (фото - facebook Владимир Буряк)

Мэру Запорожья Владимиру Буряку вручили повестку на допрос по уголовному производству об отказе остановить общественный транспорт в связи с ужесточением карантинных мер с 6 апреля. Об этом он сообщил у себя Facebook.

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"Сегодня утром ко мне в кабинет пришли правоохранители и вручили повестку по возбужденному уголовному делу. Причина в том, что городские власти якобы не выполнили постановление Кабинета министров о приостановлении общественного транспорта в городе", - отметил Буряк.

Он сообщил, что количество инфицированных коронавирусом в городе растет.

"На сегодняшнее утро у нас уже 20 подтвержденных случаев. Тяжелых больных нет, пять человек уже выздоровели и выписаны из больницы",- отметил Буряк.

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Он подчеркнул, что медики выполняют свою работу в усиленном режиме, коммунальщики продолжают дезинфицировать дороги, остановки, парки, скверы, детские площадки, скамейки, управляющие - обрабатывать подъезды и придомовые территории.

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"Как и обещал, поднял перед премьер-министром вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом", - добавил мэр.

С 6 апреля в Украине ужесточили карантинные меры. Но мэр Запорожья, по его словам, посоветовавшись с юристами, сообщил, что весь общественный транспорт 6 апреля в городе будет работать.

8 апреля руководство страны заявило , что с ейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая.

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