Карантин. В Запорожской области остановят часть междугородних рейсов и ограничат городские

В Запорожской области с 14 апреля начинают действовать частичные ограничения на междугороднее, пригородное и городское автобусное сообщение – из-за стремительного распространения коронавируса. Такое решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТБ и ЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, будет остановлено автобусное сообщение между городами Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Пологи. Все остальные междугородные автобусные рейсы пока будут работать в обычном режиме.

На пригородные рейсы (протяженностью до 50 км) из Запорожья, Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Полог пассажиров будут возить по специальным пропускам.

Мэрам крупных городов, в первую очередь Запорожья, поручили безотлагательно ограничить перевозки пассажиров – ввести аналогичные справки и/или разрешить работу городского общественного транспорта только в определенные часы.

Также в общественном транспорте будут регулярно делать дезинфекцию, брать пассажиров только по количеству мест для сидения и жестко контролировать соблюдение масочного режима.

С 3 апреля в Запорожье усилили карантинные меры из-за широкого распространения COVID-19.

Вчера, 11 апреля, в Украине выявили 7856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 260 – в Запорожской области.

Читайте также: Как церкви будут работать на Пасху. Ляшко прогнозирует "тяжелый диалог" с духовенством

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.