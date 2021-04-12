Карантин. В Запорожской области остановят часть междугородних рейсов и ограничат городские
В Запорожской области с 14 апреля начинают действовать частичные ограничения на междугороднее, пригородное и городское автобусное сообщение – из-за стремительного распространения коронавируса. Такое решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТБ и ЧС.
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Как отмечается, будет остановлено автобусное сообщение между городами Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Пологи. Все остальные междугородные автобусные рейсы пока будут работать в обычном режиме.
На пригородные рейсы (протяженностью до 50 км) из Запорожья, Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Полог пассажиров будут возить по специальным пропускам.
Мэрам крупных городов, в первую очередь Запорожья, поручили безотлагательно ограничить перевозки пассажиров – ввести аналогичные справки и/или разрешить работу городского общественного транспорта только в определенные часы.
Также в общественном транспорте будут регулярно делать дезинфекцию, брать пассажиров только по количеству мест для сидения и жестко контролировать соблюдение масочного режима.
- С 3 апреля в Запорожье усилили карантинные меры из-за широкого распространения COVID-19.
- Вчера, 11 апреля, в Украине выявили 7856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 260 – в Запорожской области.
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