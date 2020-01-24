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Контрравездка СБУ: В Ровно ОПГ пробовала продать 56 кг ртути

Контрравездка СБУ: В Ровно ОПГ пробовала продать 56 кг ртути - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
24.01.2020, 11:21

По данным следствия, за "товар" подозреваемые собирались получить около 500 000 гривень

Контрразведка Службы безопасности Украины заявляет, что им удалось блокировать деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались сбытом металлической ртути. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, трое подозреваемых, среди которых есть бывший сотрудник прокуратуры, организовали бизнес по сбыту ртути большими партиями в разных регионах Украины.

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Сотрудники СБУ в Ровно задержали двух фигурантов якобы во время продажи 56 кг ртути за около 500 000 гривень.

  • Ранее СБУ заявила, что раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста.
  • 12 января сообщалось, что прокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн  городским советом Фастова.
  • 22 января СБУ раскрыла схему присвоения 32 млн грн на оборонном госзаказе.

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