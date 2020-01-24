Контрравездка СБУ: В Ровно ОПГ пробовала продать 56 кг ртути

Контрразведка Службы безопасности Украины заявляет, что им удалось блокировать деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались сбытом металлической ртути. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, трое подозреваемых, среди которых есть бывший сотрудник прокуратуры, организовали бизнес по сбыту ртути большими партиями в разных регионах Украины.
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Сотрудники СБУ в Ровно задержали двух фигурантов якобы во время продажи 56 кг ртути за около 500 000 гривень.
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