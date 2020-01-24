Контрравездка СБУ: В Ровно ОПГ пробовала продать 56 кг ртути

Фото - пресс-служба СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины заявляет, что им удалось блокировать деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались сбытом металлической ртути. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, трое подозреваемых, среди которых есть бывший сотрудник прокуратуры, организовали бизнес по сбыту ртути большими партиями в разных регионах Украины.

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Сотрудники СБУ в Ровно задержали двух фигурантов якобы во время продажи 56 кг ртути за около 500 000 гривень.

Ранее СБУ заявила, что раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста.

12 января сообщалось , что п рокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн городским советом Фастова.

сообщалось 22 января СБУ раскрыла схему присвоения 32 млн грн на оборонном госзаказе.

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