Коронавирус. Глава Луганской ОГА просит Шмыгаля смягчить в области карантин

В Луганской области низкий уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, а потому карантинные ограничения в регионе нужно пересмотреть. С такой просьбой обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю глава местной облгосадминистрации Сергей Гайдай, о чем автор обращения сообщил в Facebook.
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В письме премьеру чиновник апеллирует к тому, что эпидемиологическая ситуация в разных областях различается. Он приводит цифры: в Черновицкой области – 1375 зафиксированных случаев случаев, в то время как в Луганской – 29.
Исходя из этого, а также потому, что карантин негативно влияет на экономическую ситуацию в регионе, он просит пересмотреть ограничения.
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Гайдай также попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос о предоставлении облгосадминистрациям право принимать решения о поэтапном снятии карантина: открывать рынки, заведения непродовольственной торговли, возобновлять межгородское сообщение внутри области с учетом требований и рекомендаций Минздрава.
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