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Коронавирус. Глава Луганской ОГА просит Шмыгаля смягчить в области карантин

Коронавирус. Глава Луганской ОГА просит Шмыгаля смягчить в области карантин - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба Луганской ОГА)
28.04.2020, 15:00

Глава Луганской ОГА Гайдай говорит, что уровень заболеваемости коронавирусом отличается по областям. Он просит премьера Шмыгаля ослабить карантин

В Луганской области низкий уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, а потому карантинные ограничения в регионе нужно пересмотреть. С такой просьбой обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю глава местной облгосадминистрации Сергей Гайдай, о чем автор обращения сообщил в Facebook.

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В письме премьеру чиновник апеллирует к тому, что эпидемиологическая ситуация в разных областях различается. Он приводит цифры: в Черновицкой области – 1375 зафиксированных случаев случаев, в то время как в Луганской – 29.

Исходя из этого, а также потому, что карантин негативно влияет на экономическую ситуацию в регионе, он просит пересмотреть ограничения.

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Гайдай также попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос о предоставлении облгосадминистрациям право принимать решения о поэтапном снятии карантина: открывать рынки, заведения непродовольственной торговли, возобновлять межгородское сообщение внутри области с учетом требований и рекомендаций Минздрава.

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Марк Сировой
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луганская область карантин Денис Шмыгаль Сергей Гайдай коронавирус COVID-19
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