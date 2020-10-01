Коронавирус. Новых заболевших выявили во всех областях, лидирует Харьковская – карта

В Украине выявили 213 028 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Больше всего COVID-19 фиксировали в Киеве, Львовской и Харьковской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (377), Харьковской (450), Днепропетровской (266), Одесской (260), Тернопольской (253) и Львовской (240) областях. Такие данные опубликованы в системе мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего за сутки в Украине выявили 4069 заболевших – рекордный показатель. За все время эпидемии зафиксировали 213 028 заразившихся, умерли 4193 человека, выздоровели 94 443 пациентов.

Киев, Львовская и Харьковская области лидируют по числу выявленных заболевших за все время эпидемии. Единственными областями, где выявили менее 2000 больных COVID-19, остаются Луганская, Кировоградская и Херсонская.

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Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Киев – 23 155 заболевших (377 за сутки)

Львовская – 20 590 (240);

Харьковская – 19 128 (450);

Черновицкая – 14 605 (159);

Ивано-Франковская – 13 837 (137);

Одесская – 13 789 (260);

Тернопольская – 13 767 (253);

Ровенская – 12 554 (143);

Закарпатская – 9918 (99);

Киевская – 9279 (140);

Волынская – 8194 (135);

Винницкая – 6308 (114);

Хмельницкая – 6188 (120);

Житомирская – 6088 (266);

Днепропетровская – 6088 (266);

Сумская – 4435 (212);

Черниговская – 4254 (127);

Запорожская – 4128 (133);

Черкасская – 4165 (143);

Донецкая – 3557 (80);

Николаевская – 3270 (107);

Полтавская – 2345 (114);

Херсонская – 1168 (34);

Кировоградская – 1127 (19);

Луганская – 1091 (42).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территоррий Донбасса.

25 сентября глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что тотальный карантин в Украине возможен только в случае локдауна медицинской системы.

Вчера Минздрав сообщал, что только в Кировоградской области сейчас не наблюдается широкого распространения коронавируса.

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Марк Сировой

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