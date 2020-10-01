Коронавирус. Новых заболевших выявили во всех областях, лидирует Харьковская – карта
В Украине выявили 213 028 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Больше всего COVID-19 фиксировали в Киеве, Львовской и Харьковской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (377), Харьковской (450), Днепропетровской (266), Одесской (260), Тернопольской (253) и Львовской (240) областях. Такие данные опубликованы в системе мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Всего за сутки в Украине выявили 4069 заболевших – рекордный показатель. За все время эпидемии зафиксировали 213 028 заразившихся, умерли 4193 человека, выздоровели 94 443 пациентов.
Киев, Львовская и Харьковская области лидируют по числу выявленных заболевших за все время эпидемии. Единственными областями, где выявили менее 2000 больных COVID-19, остаются Луганская, Кировоградская и Херсонская.
Читайте также: Коронавирус. Украина занимает 25 место в мире по числу выявленных заболевших
Нажмите на карту, чтобы увеличить
Динамика эпидемии в Киеве и областях:
Киев – 23 155 заболевших (377 за сутки)
Львовская – 20 590 (240);
Харьковская – 19 128 (450);
Черновицкая – 14 605 (159);
Ивано-Франковская – 13 837 (137);
Одесская – 13 789 (260);
Тернопольская – 13 767 (253);
Ровенская – 12 554 (143);
Закарпатская – 9918 (99);
Киевская – 9279 (140);
Волынская – 8194 (135);
Винницкая – 6308 (114);
Хмельницкая – 6188 (120);
Житомирская – 6088 (266);
Днепропетровская – 6088 (266);
Сумская – 4435 (212);
Черниговская – 4254 (127);
Запорожская – 4128 (133);
Черкасская – 4165 (143);
Донецкая – 3557 (80);
Николаевская – 3270 (107);
Полтавская – 2345 (114);
Херсонская – 1168 (34);
Кировоградская – 1127 (19);
Луганская – 1091 (42).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территоррий Донбасса.
- 25 сентября глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что тотальный карантин в Украине возможен только в случае локдауна медицинской системы.
- Вчера Минздрав сообщал, что только в Кировоградской области сейчас не наблюдается широкого распространения коронавируса.
Читайте также: В Бангладеш заявляют о разработке первой вакцины против коронавируса второй волны
Комментарии