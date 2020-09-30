Только в Кировоградской области нет широкого распространения коронавируса – Минздрав
В восьми регионах больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней
Только Кировоградская область соответствует всем индикаторным показателям Министерства здравоохранения по ситуации с коронавирусом, в остальных регионах наблюдается широкое распространение заболевания. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте МОЗ.
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На 30 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.
В Киеве, Винницкой, Донецкой, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней. Также второй день подряд этот показатель превышен в целом по Украине и составляет 50,8%.
Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень 40 во всех регионах, кроме Кировоградской области (18,7). Самый высокий показатель заболеваемости – в Тернопольской области: 338,8. Высокая заболеваемость наблюдается также в Черновицкой области (217,1) и Харьковской области (198). В среднем по Украине – 121,6.
Показатели по областям:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- 25 сентября глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что тотальный карантин в Украине возможен только в случае локдауна медицинской системы.
- За минувшие сутки в Украине выявлено 4027 заболевших коронавирусом, это наибольшее число с начала эпидемии.
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