Только в Кировоградской области нет широкого распространения коронавируса – Минздрав

В восьми регионах больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней

Только Кировоградская область соответствует всем индикаторным показателям Министерства здравоохранения по ситуации с коронавирусом, в остальных регионах наблюдается широкое распространение заболевания. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте МОЗ.

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На 30 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.

В Киеве, Винницкой, Донецкой, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней. Также второй день подряд этот показатель превышен в целом по Украине и составляет 50,8%.

Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень 40 во всех регионах, кроме Кировоградской области (18,7). Самый высокий показатель заболеваемости – в Тернопольской области: 338,8. Высокая заболеваемость наблюдается также в Черновицкой области (217,1) и Харьковской области (198). В среднем по Украине – 121,6.

Показатели по областям:

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Денис Юдин

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