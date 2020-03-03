Коронавирус. В Черновцах усилили меры безопасности в школах

Из-за коронавируса COVID-19 решений об ограничении учебного процесса в школах Черновцов не принято по состоянию на 14:00. Об этом сообщили LIGA.net в управлении образования горсовета Черновцов.
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"Сейчас усилены санитарно-гигиенические меры в школах, на совещании решается вопрос, что дополнительно необходимо приобрести", - отметили в управлении образования, уточнив, что пока ограничили проведение массовых мероприятий.
Чиновники добавили, что ситуация находится под контролем соответствующих служб.
Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине ограничительные меры из-за распространения заболевания коронавирусом COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.
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