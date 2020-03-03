Коронавирус. В Черновцах усилили меры безопасности в школах

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Из-за коронавируса COVID-19 решений об ограничении учебного процесса в школах Черновцов не принято по состоянию на 14:00. Об этом сообщили LIGA.net в управлении образования горсовета Черновцов.

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"Сейчас усилены санитарно-гигиенические меры в школах, на совещании решается вопрос, что дополнительно необходимо приобрести", - отметили в управлении образования, уточнив, что пока ограничили проведение массовых мероприятий.

Чиновники добавили, что ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине ограничительные меры из-за распространения заболевания коронавирусом COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.

По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется. 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.

Правительство в материале "Что надо знать о новом коронавирусе?" предлагает ознакомиться и передать остальным сведения о COVID-19.

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