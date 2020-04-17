В Житомире из-за коронавируса запретили посещать храмы на Пасху

В Житомире запретили посещать на Пасху храмы и массовые религиозные мероприятия. Такое решение принял исполнительный комитет Житомирского городского совета.
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Запрет введен на период 18-20 апреля. Попасть в храмы смогут только священнослужители, которые проводят службы.
Священникам рекомендовано обратиться к прихожанам и призвать их оставаться дома, не нарушать карантин и смотреть трансляцию служб.
Контролировать соблюдение карантина будет полиция, Нацгвардия и муниципальная инспекция горсовета.
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