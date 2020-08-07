Крушение танкера в Одессе: капитану Delfi вынесли приговор
В решении суда отмечается, что капитан танкера Delfi полностью признал свою вину
Капитана затонувшего у одесского побережья танкера Delfi приговорили одному году ограничения свободы с испытательным сроком. Об этом сообщает Думская.
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Приговор вынес Приморский районный суд 6 августа.
По информации пресс-службы суда, капитан полностью признал свою вину и активно содействовал раскрытию преступления.
Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Суд установил, что капитан допустил нарушения, которые привели к аварийному морскому событию, которое произошло 20 ноября.
"Капитан, в нарушение правил безопасности мореплавания, а также в нарушение требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой в составе трех человек (вместо пяти) стоял без груза на якоре на Одесской банке за пределами территориальных вод Украины в ожидании пополнения судовых запасов (провизии, масла, топлива), а также распоряжения судовладельца о дальнейших действиях", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Также капитан не принял к сведению предупреждения об ухудшении погодных условий и не предпринял необходимых мер, чтобы не допустить дрейфа.
Отмечается, что операторы порта Южный в течение недели перед крушением предупреждали капитана о наступающей непогоде и рекомендовали подать сигнал «SOS!», чтобы начать спасательные работы.
- В ноябре 2019 года танкер Delfi сорвало с якоря, и он сел на мель возле одесского пляжа Дельфин. Его должны были убрать с побережья еще до конца марта 2020 года.
- 18 июля начались работы по подъему затонувшего танкера. Однако поднять судно не удалось - лопнул трос буксировщика.
- 24 июля, из танкера Delfi разлилось топливо, пятно площадью 7500 кв.м движется в сторону пляжа. Водолазам не удалось закрепить тросы на борту танкера, чтобы снять его с мели.
- Турецкая компания подала предложение с планом работ по разрезке затонувшего танкера Delfi.
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