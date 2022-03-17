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Мэр Мелитополя записал первое видеообращение после освобождения из плена

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 10:20
Мэр Мелитополя записал первое видеообращение после освобождения из плена - Фото
Иван Федоров. Фото - пресслужба Мелітопольської міської ради

Мэр Мелитополя Иван Федоров, который провел 6 дней в плену у оккупантов и которого обменяли на девять солдат-срочников, записал видеообращение, в котором поблагодарил жителей своего города и президента Украины.

"В первую очередь хочу поблагодарить каждого мелитопольца, который не боясь задержания, не боясь репрессий и допросов, отстаивал свою позицию, выходил на митинги, тем самым говоря, что мы свободный народ, мы украинцы, у нас так принято – отстаивать свои интересы громко.

Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку. Каждый день, находясь в информационно вакууме и изоляции, я чувствовал, что вы за меня боретесь", – сказал Федоров.

Он поблагодарил друзей Мелитополя, которые отстаивали права его граждан на международной арене, а также президента страны, который сделал всё, чтобы его быстро освободить.

"Я абсолютно точно уверен в том, что вместе с нашей командой в очень скором будущем мы поднимем наш украинский флаг над главной площадью Мелитополя. А те, кто его снимали, абсолютно точно уже не будут жить в нашем прекрасном городе", – сказал мэр.

  • 11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова.
  • 12 марта к жителям города через местное телевидение обратилась депутат горсовета от Оппоблока Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. В то же время ее представили, как и.о. мэра города. Данильченко заявила, что ее основная задача – "подстроить все механизмы под новую реальность, для того, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".
  • 15 марта стало известно, что похищенного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова вывезли во временно оккупированный Луганск.

Дмитрий Смирнов
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мелитополь Иван Федоров
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