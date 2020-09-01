Мэр Тернополя заразился новым коронавирусом
Неприятная боль в горле – и только, госпитализация не нужна, говорит Сергей Надал
Тернопольский мэр Сергей Надал, который месяц назад резко выступил с критикой центральных властей из-за региональных антикоронавирусных мер, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.
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Городской голова пишет, что получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, но течение болезни у него легкое.
"Чувствую некоторые симптомы, в частности - неприятная боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное", – рассказал он.
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Надал утверждает, что будет по меньшей мере 14 дней работать на самоизоляции из дому, так как потребности в госпитализации нет. Мэр Тернополя говорит, что его замы и руководители коммунальных учреждений и управлений совета не инфицированы.
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