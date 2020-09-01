Коронавирус. Широкое распространение COVID-19 наблюдается в 17 регионах Украины – Минздрав

В шести областях больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней

В Киеве и 16 областях Украины наблюдается широкое распространение COVID-19. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

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На 1 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов, в шести регионах больницы заполнены более чем на 50% в течение пяти дней: это Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская и Черновицкая области.

Заболеваемость превышает пороговый уровень в Киеве и 16 областях: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской.

Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Черновицкой (274,1), Тернопольской (221,3) и Ивано-Франковской (175,0) областях.

Показатели по областям:

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Денис Юдин

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