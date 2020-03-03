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На Закарпатье погиб киевлянин: он врезался в опору подъемника на сноуборде

На Закарпатье погиб киевлянин: он врезался в опору подъемника на сноуборде - Фото
Фото - пресс-служба ГСЧС
03.03.2020, 11:43

Инцидент произошел вчера в районе Драгобрата в Закарпатской области

Вчера в районе Драгобрата в Закарпатской области спасатели эвакуировали тело 35-летнего киевлянина, который погиб в результате столкновения на сноуборде с металлической канатной опорой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Тело туриста нашли лыжники, которые проезжали мимо, они позвонили в ГСЧС. По данным спасателей, он катался на сноуборде во время снегопада, столкнулся с металлической канатной опорой и умер.

Спасатели эвакуировали тело погибшего со склона и транспортировали его к урочищу Свидовец, где передали сотрудникам Нацполиции.

  • 17 января в Сколевском районе Львовской области спасатели проводили мероприятия по снятию туристов с подъемника, который остановился на горе Погар.
  • 23 февраля сообщалось, что в Карпатах заблудилась группа туристов.

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Владислав Сердюк
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ГСЧС закарпатье драгобрат сноуборд
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