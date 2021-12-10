На Закарпатье запретили анонимную вакцинацию от ковида, Ляшко обещает наказать инициаторов

За нарушение лицензионных условий оказания медпомощи в Закарпатской области закрыли пункт "анонимной вакцинации" от коронавируса. Об этом 10 декабря во время брифинга сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"Вчера одно заведение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс "анонимной вакцинации", было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID", – отметил он.

По словам чиновника, учреждение сознательно нарушило нормы лицензии – их ждет наказание.

Ляшко уточнил, что с сегодняшнего дня в этот пункт вакцинации запрещено поставлять вакцину, закупленную на средства госбюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX.

Министр добавил: работу медучреждения проинспектирует дополнительная проверка министерства.

LIGA.net в конце октября 2021 года сообщали в Минздраве об утилизации 500 000 доз вакцины Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) от коронавируса по причине истечения срока годности.

в конце октября 2021 года сообщали в Минздраве об утилизации 500 000 доз вакцины Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) от коронавируса по причине истечения срока годности. По состоянию на 30 ноября в Украине получили две дозы вакцины от коронавируса более 11 млн человек. Всего в стране сделано 24,5 млн прививок.

В конце ноября Ляшко анонсировал иммунизацию третьей (бустерной) дозой вакцины против коронавируса в Украине с января 2022 года, но не исключил, что бустер могут ввести и раньше.

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Яна Катасонова

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