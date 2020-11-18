Обнародованы результаты выборов в Киевский облсовет: туда прошло пять партий

Состав областного совета избирается на пятилетний срок

В Киевский областной совет на местных выборах 25 октября зашло пять партий, которые поделили между собой 84 депутатских мандата. Больше всех своих представителей туда завела Европейская солидарность – партия пятого президента Петра Порошенко. Данные опубликовал сайт Центризбиркома.

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Окончательное распределение депутатских кресел после выборов-2020:

25 – Евросолидарность;

22 – Слуга народа;

14 – За будущее;

14 – Батькивщина;

9 – ОПЗЖ.

Для сравнения – результаты выборов в 2015 году:

22 – БПП Солидарность (предшественник Евросолидарности);

16 – Батькивщина;

10 – Самопомощь;

9 – Радикальная партия;

7 – Свобода;

7 – УКРОП;

7 – Наш край;

6 – Оппоблок.

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С мая 2019 года главой КОС является Николай Стариченко от "радикалов" Ляшко.

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Евгений Пилипенко

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