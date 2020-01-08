Одесса: мужчина ворвался в терминал аэропорта и угрожал взрывом

В одесском аэропорту мужчина ворвался в терминал и угрожал минированием. Об этом сообщает Думская.
По данным экс-советника начальника ГУ НП в Одесской области Руслана Форостяка, сегодня утром неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал. "Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован", — написал он в Facebook.
Из аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал, рейсы задержали, а здание проверяли взрывотехники. Неизвестный задержан.На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.
Областная полиция сообщает, что сбив шлагбаум, подозреваемый на микроавтобусе въехал на территорию аэропорта, забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, задержали. Им оказался 26-летний одессит. При осмотре микроавтобуса было изъято пневматическое оружие.
Сейчас проверяется его причастность к сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы.
Ранее пресс-служба областной полиции сообщила также о том, что неизвестный "заминировал" здание Одесского горсовета и СБУ.
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