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Одесса: мужчина ворвался в терминал аэропорта и угрожал взрывом

Одесса: мужчина ворвался в терминал аэропорта и угрожал взрывом - Фото
Автомобиль разминирования (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)
08.01.2020, 11:36

Неизвестный был в балаклаве и куртке с надписью "Совесть"

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В одесском аэропорту мужчина ворвался в терминал и угрожал минированием. Об этом сообщает Думская.

По данным экс-советника начальника ГУ НП в Одесской области Руслана Форостяка, сегодня утром неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал. "Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован", — написал он в Facebook

Из аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал, рейсы задержали, а здание проверяли взрывотехники. Неизвестный задержан.На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.  

Областная полиция сообщает, что сбив шлагбаум, подозреваемый на микроавтобусе въехал на территорию аэропорта, забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, задержали. Им оказался 26-летний одессит. При осмотре микроавтобуса было изъято пневматическое оружие.

Сейчас проверяется его причастность к сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы. 

Ранее пресс-служба областной полиции сообщила также о том, что неизвестный "заминировал" здание Одесского горсовета и СБУ.

  • 14 ноября в Киеве суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании станции метрополитена. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

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ложное сообщение о минировании одесса аэропорт
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