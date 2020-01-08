Одесса: мужчина ворвался в терминал аэропорта и угрожал взрывом

Из аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал, рейсы задержали, а здание проверяли взрывотехники. Неизвестный задержан.На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Областная полиция сообщает, что сбив шлагбаум, подозреваемый на микроавтобусе въехал на территорию аэропорта, забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, задержали. Им оказался 26-летний одессит. При осмотре микроавтобуса было изъято пневматическое оружие.

Сейчас проверяется его причастность к сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы.

Ранее пресс-служба областной полиции сообщила также о том, что неизвестный "заминировал" здание Одесского горсовета и СБУ.