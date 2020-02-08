ОГП: Депутат горсовета вымогал $100 000 за 10 га земли

Фото - пресс-служба прокуратуры

В Винницкой области депутата одного из местных городских советов задержали якобы при получении части взятки в размере $20 000. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что депутат якобы заручился поддержкой городского главы и еще трех пособников, двое из которых являются "влиятельными в криминальном мире лицами".

"Упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за неправомерную выгоду в сумме $100 000", - заявляют в ОГП.

Правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы фигурантов, во время которых было изъято оружие. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения.

Ранее СБУ заявила, что раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста.

12 января сообщалось , что п рокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн городским советом Фастова.

сообщалось 22 января СБУ раскрыла схему присвоения 32 млн грн на оборонном госзаказе.

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