ОГП: Депутат горсовета вымогал $100 000 за 10 га земли

В Винницкой области депутата одного из местных городских советов задержали якобы при получении части взятки в размере $20 000. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Следствие установило, что депутат якобы заручился поддержкой городского главы и еще трех пособников, двое из которых являются "влиятельными в криминальном мире лицами".
"Упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за неправомерную выгоду в сумме $100 000", - заявляют в ОГП.
Правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы фигурантов, во время которых было изъято оружие. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения.
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