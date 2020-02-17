Оружие и много наркотиков. В Калуше "накрыли" нарколабораторию

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

В Калуше Ивано-Франковской области прокуратура совместно со Службой безопасности Украины раскрыла нарколабораторию по изготовлению прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ходе обысков из лаборатории изъяли 85 кг прекурсора, которого достаточно для изготовления амфетамина на сумму 15 млн гривень, 45 кг марихуаны, два пистолета-автомата, пистолет Макарова, пистолет Браунинг, более 350 патронов и лабораторное оборудование.

Также были изъяты 350 психотропных таблеток, 450 грамм амфетамина, деньги и весы. Стоимость изъятых веществ составляет 4 млн гривень.

В марте 2019 года СБУ в Закарпатье задержала людей с героином на €10 млн - видео.

4 марта того же года пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.

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