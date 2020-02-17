Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Оружие и много наркотиков. В Калуше "накрыли" нарколабораторию

Оружие и много наркотиков. В Калуше "накрыли" нарколабораторию - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
17.02.2020, 10:37

По данным Офиса генпрокурора, нарколабораторию в Калуше организовал ранее судимый за аналогичные преступления местный житель

В Калуше Ивано-Франковской области прокуратура совместно со Службой безопасности Украины раскрыла нарколабораторию по изготовлению прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ходе обысков из лаборатории изъяли 85 кг прекурсора, которого достаточно для изготовления амфетамина на сумму 15 млн гривень, 45 кг марихуаны, два пистолета-автомата, пистолет Макарова, пистолет Браунинг, более 350 патронов и лабораторное оборудование.

Также были изъяты 350 психотропных таблеток, 450 грамм амфетамина, деньги и весы. Стоимость изъятых веществ составляет 4 млн гривень. 

  • В марте 2019 года СБУ в Закарпатье задержала людей с героином на €10 млн - видео.
  • 4 марта того же года пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.

Смотрите также: Обнаружен "самый длинный в истории" туннель контрабандистов: фото

Еще по теме
Напишите нам
сбу нарколаборатория прокуратура Ивано-Франковская область калуш
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 