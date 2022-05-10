Под завалами уничтоженного Россией дома в Изюме обнаружили десятки тел – глава области
10.05.2022, 10:34
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Во временно оккупированном этой весной Изюме на юге Харьковской области в завалах разрушенного россиянами пятиэтажного дома обнаружены тела 44 погибших. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Он напомнил, что этот многоквартирный дом захватчики из РФ обрушили ракетно-бомбовыми ударами еще в первой декаде марта.
"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят", – написал глава ХОВА.
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