Под завалами уничтоженного Россией дома в Изюме обнаружили десятки тел – глава области

Во временно оккупированном этой весной Изюме на юге Харьковской области в завалах разрушенного россиянами пятиэтажного дома обнаружены тела 44 погибших. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он напомнил, что этот многоквартирный дом захватчики из РФ обрушили ракетно-бомбовыми ударами еще в первой декаде марта.

"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят", – написал глава ХОВА.

8 марта россияне разбомбили городскую больницу Изюма: видео и фото.

В апреле выяснилось, что в Изюме депутат-коллаборационист сдавал оккупантам волонтеров, участников ООС и теробороны.

В то же время оккупанты начали насильно "мобилизовать" на войну против Украины мужчин из Изюма.

30 апреля Нацгвардия и ВСУ уничтожили командный пункт и технику РФ под Изюмом, а 2 мая артиллерия ВСУ разгромила группу бронетехники.

Читайте также: Изюм – полностью оккупированный и разрушенный РФ город. История побега из-под обстрелов

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.