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Под завалами уничтоженного Россией дома в Изюме обнаружили десятки тел – глава области

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 10:34
Под завалами уничтоженного Россией дома в Изюме обнаружили десятки тел – глава области - Фото
Скриншот

Во временно оккупированном этой весной Изюме на юге Харьковской области в завалах разрушенного россиянами пятиэтажного дома обнаружены тела 44 погибших. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он напомнил, что этот многоквартирный дом захватчики из РФ обрушили ракетно-бомбовыми ударами еще в первой декаде марта.

"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят", – написал глава ХОВА.

Читайте также: Изюм – полностью оккупированный и разрушенный РФ город. История побега из-под обстрелов

Евгений Пилипенко
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