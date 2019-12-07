Пожар в Одессе. В больнице умер спасатель

Спасатель Сергей Шатохин

В одесской больнице умер спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме после тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась", - написал Куцый.

Это уже восьмой погибший в трагедии в одесском институте.

Куцый также сообщил, что спасатели ищут под завалами еще 10 человек.

"Продолжается разбор конструкций на цокольном этаже на площади 530 м². Подразделения ГСЧС проводят поисково-спасательные работы. К ним привлекли 231 человека", - добавил он.

Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме.

Ранее сегодня сообщалось, что под завалами обнаружили тела еще двоих погибших

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога.

6 декабря спасатели заявили , что надежды найти выживших под завалами нет.

LIGA.net ведет хронику пожара.