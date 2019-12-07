Пожар в Одессе. В больнице умер спасатель

В одесской больнице умер спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме после тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.
"Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась", - написал Куцый.
Это уже восьмой погибший в трагедии в одесском институте.
Куцый также сообщил, что спасатели ищут под завалами еще 10 человек.
"Продолжается разбор конструкций на цокольном этаже на площади 530 м². Подразделения ГСЧС проводят поисково-спасательные работы. К ним привлекли 231 человека", - добавил он.
Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме.
LIGA.net ведет хронику пожара.