Пожар в одесском отеле. Суд назначил подозреваемому залог

Суд по делу о пожаре в Одессе (Фото: Думская)

Киевский районный суд Одессы сегодня назначил залог в размере 53 млн гривень одному из четырех подозреваемых в деле о пожаре в гостинице Токио стар, пишет Думская.

Речь идет о владельце сгоревшего отеля Вадиме Черном. Судья отказался отдавать Черного на поруки ряду лиц, в том числе главному раввину Одессы и юга Украины Авроому Вольфому. Если же залог за подозреваемого не внесут - он останется в следственном изоляторе как минимум до 13 декабря.

Адвокат подозреваемого отметил, что сегодняшнее определение суда защита намерена обжаловать.

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