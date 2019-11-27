Пожар в отеле Токио Стар: домашний арест вместо залога 50 млн грн

Одесская гостиница Токио Стар после пожара (Фото - Думская)

Сегодня Одесский апелляционный суд освободил под круглосуточный домашний арест главного подозреваемого по делу о пожаре в одесской гостинице Токио Стар - предпринимателя Вадима Черного, которого ранее были готовы отпустить под залог 50 млн грн. Об этом передает Радио Свобода.

Ранее Черного были готовы отпустить под залог более 50 млн гривень, но прокуратура подала апелляцию на отмену залога и оставление подозреваемого в СИЗО.

"После того, как прокурор привлек к делу экспертизу, согласно которой загорелся новый электропровод, держать меня было невозможно. Он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием и сделал это по ошибке, в противном случае я бы сидел здесь годами", - заявил Черный.

Еще двое подозреваемых скрываются от следствия и объявлены в розыск - совладелец гостиницы Сергей Дурач и главный инженер заведения, имя которого не сообщается. Под домашним арестом находится старший администратор гостиницы Ирина Паровик и администратор Оксана Ежак. По словам Черного, Ежак свидетельствовала против него, хотя именно она должна нести реальную ответственность.

Черный называет дело политическим заказом, так как президент Владимир Зеленский в день трагедии якобы назвал его имя и пообещал, что он понесет ответственность. После изменения меры пресечения предприниматель сказал, что, скорее всего, президент больше не будет вмешиваться в разбирательство, поскольку ранее его ввели в заблуждение.

Отель Токио Стар в Одессе загорелся в ночь на 17 августа. В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

Полиция назвала три версии пожара : поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение посетителей с огнем и короткое замыкание.

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