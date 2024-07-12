Полиция: Двое ровенчан по заказу РФ сожгли гражданское авто, выдав его за машину военного

За "работу" им пообещали $2000, но дали всего 2000 грн, отметили в Нацполиции

Сожженный автомобиль (Фото: Национальная полиция)

Правоохранители задержали 24-летнего жителя Ровно, который, по версии следствия, по заказу российских спецслужб вместе со знакомым сжег гражданский автомобиль, выдав его за машину военнослужащего. Об этом сообщила Национальная полиция.

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Мужчине сообщено о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 7 июня к 24-летнему ровенчанину обратился 20-летний знакомый, который от одного из российских Telegram-каналов получил предложение заработать: за определенную сумму нужно было сжечь авто военных. Так российская пропаганда пытается распространить в информационном поле данные, будто украинцы не поддерживают собственную армию, отметили в Нацполиции.

За "работу" им пообещали $2000. Злоумышленники нашли обычный гражданский легковой автомобиль Audi. Чтобы выдать его за авто военных, перекрасили номерные знаки в черный цвет.

8 июня на территории гаражного кооператива в Ровно, где был припаркован автомобиль, облили его легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Однако за проделанную работу от обещанного врагом получили всего 2000 грн. Огонь повредил салон, уничтожил моторный отсек, передние колеса и ветровое стекло машины.

В Нацполиции отметили, что подельника также задержали.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция