Поліція: Двоє рівнян на замовлення РФ спалили цивільне авто, яке видали за машину військового

За "роботу" їм пообіцяли $2000, але дали лише 2000 грн, зазначили в Нацполіції

Спалене авто (Фото: Національна поліція)

Правоохоронці затримали 24-річного жителя Рівного, який, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб разом зі знайомим спалив цивільний автомобіль, який видав за машину військовослужбовця. Про це повідомила Національна поліція.

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Чоловіку повідомлено про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження чужого майна. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, 7 червня до 24-річного рівнянина звернувся 20-річний знайомий, який від одного з російських Telegram-каналів отримав пропозицію заробити: за певну суму треба було спалити авто військових. Таким чином російська пропаганда намагається поширити в інформаційному полі, ніби українці не підтримують власну армію, зазначили в Нацполіції.

За "роботу" їм пообіцяли $2000. Зловмисники знайшли звичайний цивільний легковик Audi. А щоб видати його за авто військових, перефарбували номерні знаки у чорний колір.

8 червня на території гаражного кооперативу в Рівному, де було припарковане авто, облили його легкозаймистою речовиною і підпалили. Втім, за виконану роботу від обіцяного ворогом отримали лише 2000 грн. Вогонь пошкодив салон, знищив моторний відсік, передні колеса та вітрове скло машини.

У Нацполіції зазначили, що спільника також затримали.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція