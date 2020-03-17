Полиция наказала "шутника": позвонил в скорую и сказал, что у него "коронавирус"

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Кременчуге в Полтавской области сотрудники Нацполиции составили админпротокол на 41-летнего местного жителя, который позвонил в скорую и заявил, что подозревает, что мог заболеть новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Инцидент произошел 16 марта. Мужчина рассказал медикам по телефону, что выезжал за пределы Украины и подозревает, что мог заболеть коронавирусом. Скорая помощь доставила его в инфекционное отделение местной больницы, где он рассказал врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании.

Медики сообщили об этом в полицию, сотрудники которой составили на него админпротокол. Мужчине грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

В конце 2019-го в Китае началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

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