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Полиция наказала "шутника": позвонил в скорую и сказал, что у него "коронавирус"

Полиция наказала "шутника": позвонил в скорую и сказал, что у него "коронавирус" - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
17.03.2020, 11:45

В Полтавской области полиция оштрафовала мужчину из-за вызова скорой и ложного сообщения о заболевании коронавирусом

В Кременчуге в Полтавской области сотрудники Нацполиции составили админпротокол на 41-летнего местного жителя, который позвонил в скорую и заявил, что подозревает, что мог заболеть новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Инцидент произошел 16 марта. Мужчина рассказал медикам по телефону, что выезжал за пределы Украины и подозревает, что мог заболеть коронавирусом. Скорая помощь доставила его в инфекционное отделение местной больницы, где он рассказал врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании. 

Медики сообщили об этом в полицию, сотрудники которой составили на него админпротокол. Мужчине грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Читайте также: Коронавирус. Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет

Владислав Сердюк
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Нацполиция Полтавская область кременчуг коронавирус COVID-19
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